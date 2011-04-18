Копирайтер

Уважаемые фрилансеры! Есть необходимость в рерайтере на постоянной основе. Обязанности: Каждый день (с понедельника по пятницу, исключая праздники) выполнять рерайт двух новостей на тему образования по 1200-1300 знаков без пробелов каждая. Итого в месяц ~40 новостей. Ссылки на те ...