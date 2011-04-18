Требуется копирайтер

КопирайтингЗавершен5 заявок276 просмотров
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Требуется копирайтер на сайт

13 лет назад
divoweb
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
NOVAvideo
Ольга 
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
50 отзывов
13 лет назад
$130
Всем рекомендую от души. Тексты действительно очень качественные. Видно, что пишет образованный человек.
Приятно было работать с Денисом. Общительный, вежливый, с юмором заказчик. Подробно объяснял все нюансы работы. Несмотря на специфический способ оплаты, не подвел ни разу.
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