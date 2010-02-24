ivankuprin

Рерайт с источника (Новости) Доброго времени суток! Новостному изданию требуются грамотные, адекватные люди на постоянную, удаленную работу. График свободный. Оплата сдельная. Вебмани. Пишите сразу свою цену за 1000 знаков рерайта с источника (без пробелов) Ждем предложений. p.s. выберем ...
- Копирайтинг60 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется уникализировать английский текст (медицинская тематика) Исходники я предоставлю. Предлагайте цену за 1000зн. Объемы большие. ЖдуПереводы1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $1000
Крупному интернет СМИ, требуется редактор. Опыт работы в интернет СМИ необходим. В обязанности входит: поиск интересных и актуальных событий, проверка публикуемых материалов, продвижение опубликованных материалов в сети, работа с авторами.Копирайтинг22 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $1000
Требуется переводчик статей с русского на английский. Тематика: Новости, медицина Жду предложений по цене.Переводы22 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $1000
Крупному, трастовому интернет ресурсу (регистрация СМИ) требуются удаленные журналисты. Оплата вебмани. График свободный. Опыт работы с Яндекс.Новости приветствуется!Копирайтинг65 заявокЗакрыт13 лет назад
- $1000
Интернет СМИ требуются журналисты-рерайтеры в офис (с 9 до 18) Требования: -Грамотность -Исполнительность -Быстрая скорость печати -Адекватность (!)Копирайтингнет заявокЗакрыт13 лет назад
- $150
Необходимо отслеживать новостные ленты крупнейших инф. агенств - > публиковать на сайте Минимум 30 материалов в день. Объем 1500 знаков. Подробности в личку. Оплата по webmoneyКопирайтинг18 заявокЗакрыт13 лет назад
- $1000
Требуется журналист для работы на новостном сайте. Желательно опыт оптимизации материалов под Яндекс.Новости и Рамблер.НовостиКопирайтинг25 заявокЗакрыт14 лет назад
- $1000
Требуется журналист, либо рерайтер для подготовки новостных материалов.Копирайтинг51 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $1000
Требуется продвинуть сайт. Серьезный проект. Жду предложений.Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт14 лет назад
Рерайт эротических материалов. Цена договорная. Оплата по факту за 1000зн.Копирайтинг119 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется журналист для работы на новостном сайте. Желательно опыт оптимизации материалов под Яндекс.Новости и Рамблер.НовостиКопирайтинг41 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $500
Требуется журналист на удаленную работу. С 00:00 до 07:00 по москве.Копирайтинг38 заявокЗакрыт14 лет назад
Удаленная работа. Оплата сдельная. Рерайт новостных материалов и публикация.Копирайтинг86 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется копипастить новости с разных сайтов на мой. оплата сдельная. работа удаленная.Наполнение сайтов40 заявокЗакрыт14 лет назад