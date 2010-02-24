ivankuprin

Иван Куприн ivankuprin

 
39 летРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Рерайтер

    Рерайт с источника (Новости) Доброго времени суток! Новостному изданию требуются грамотные, адекватные люди на постоянную, удаленную работу. График свободный. Оплата сдельная. Вебмани. Пишите сразу свою цену за 1000 знаков рерайта с источника (без пробелов) Ждем предложений. p.s. выберем ...

    Копирайтинг60 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Уникализация английского текста

    Требуется уникализировать английский текст (медицинская тематика) Исходники я предоставлю. Предлагайте цену за 1000зн. Объемы большие. Жду

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Редактор новостного сайта

    $1000

    Крупному интернет СМИ, требуется редактор. Опыт работы в интернет СМИ необходим. В обязанности входит: поиск интересных и актуальных событий, проверка публикуемых материалов, продвижение опубликованных материалов в сети, работа с авторами.

    Копирайтинг22 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Журналист

    $1000

    Интернет СМИ требуются журналисты-рерайтеры в офис (с 9 до 18) Требования: -Грамотность -Исполнительность -Быстрая скорость печати -Адекватность (!)

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Рерайт новостных материалов

    $150

    Необходимо отслеживать новостные ленты крупнейших инф. агенств - &gt; публиковать на сайте Минимум 30 материалов в день. Объем 1500 знаков. Подробности в личку. Оплата по webmoney

    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Рерайт

    Рерайт эротических материалов. Цена договорная. Оплата по факту за 1000зн.

    Копирайтинг119 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Рерайт

    Удаленная работа. Оплата сдельная. Рерайт новостных материалов и публикация.

    Копирайтинг86 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Копипаст

    Требуется копипастить новости с разных сайтов на мой. оплата сдельная. работа удаленная.

    Наполнение сайтов40 заявок
    Закрыт
    14 лет назад
Отзывы фрилансеров
web_freelancer
Умед 
38 летТаджикистан
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
$100
10 баллов
13 лет назад
Уникализация английского текста
Чётко ставит задачи, прислушивается к советам, платит в срок. Ответственный заказчик и просто хороший человек. Рекомендую.
Прекрасно справился с заданием! Мои рекомендации!
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