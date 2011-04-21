Требуется на постоянную работу SEO копирайтер

Здравствуйте! Ищу девушку-рерайтера для рерайта текстов женской тематики. Исходники мои. Если вас заинтересовала вакансия, то жду ответов: 1. Сколько рерайта готовы брать ежедневно 2. Как часто бываете онлайн 2. Интересует ли долговременное сотрудничество. 3. Оплата за 1000 знаков Предпочтение отдам ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Написание статей со вставкой ключевых слов на сайты тематики "заработок в интернете", "продвижение сайтов" и "создание сайтов, html, php, wordpress". Необходимо хоть немного разбираться в темах! В большинстве случаев всю информацию по теме можно найти в интернете...
Пример статьи http://www.delaydengi.com/2009/05/04/kak_zarabotatna_oprosakh.html
Еще один http://www.delaydengi.com/2009/11/13/zarabotok-na-fajloobmennikax.html
Обязательно вставка картинок, ключевых запросов. Как что делать объясню по аське...
Плачу за одну статью 150-500 руб. Можем договориться о цене индивидуально, все зависит от качества ваших статей. Статьи должны быть практические и нести в себе реальную пользу для посетителей наших сайтов. Можем так же обговорить ежемесячный оклад.
Если не готовы плодотворно и стабильно работать НЕ ПИШЕТЕ!!!
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