Требуется на постоянную работу SEO копирайтер

Написание статей со вставкой ключевых слов на сайты тематики "заработок в интернете", "продвижение сайтов" и "создание сайтов, html, php, wordpress". Необходимо хоть немного разбираться в темах! В большинстве случаев всю информацию по теме можно найти в интернете...

Пример статьи http://www.delaydengi.com/2009/05/04/kak_zarabotatna_oprosakh.html

Еще один http://www.delaydengi.com/2009/11/13/zarabotok-na-fajloobmennikax.html

Обязательно вставка картинок, ключевых запросов. Как что делать объясню по аське...

Плачу за одну статью 150-500 руб. Можем договориться о цене индивидуально, все зависит от качества ваших статей. Статьи должны быть практические и нести в себе реальную пользу для посетителей наших сайтов. Можем так же обговорить ежемесячный оклад.

Если не готовы плодотворно и стабильно работать НЕ ПИШЕТЕ!!!