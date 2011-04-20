Блоггер/ модератор блогов

Здравствуйте.надо автор которий будет писать статьи-новости на новостном сайте г.Волгограда.Указивайте бюджет за 1000 знаков.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сотрудник со свободным графиком, возможно студент старших курсов технических вузов в интернет-магазин hi-fi/hi-end техники PULT.ru
Обазанности:
- pr on-line
- копирайтинг
- написание текстов в разных стилях, для различных аудиторий (обзоры по технике обязательно)
- поиск и создание интересных тем и персонажей в отраслевых блогах
- распространение видеороликов и «вирусных» тем
Оплата обговаривается индивидуально
Работа удаленная, но один раз в неделю необходимо приезжать в офис для обсуждения результатов и планов работ.
Требования:
-наличие собственного блога, жж или сайта
-знание основ продвижения в социальных сетях
-умение долго поддерживать дискуссию
-чувство юмора
-знание hi-fi желательно( интерес к теме аудио, видеотехники)
Перед личной встречей необходимо выслать портфолио( ссылки на блоги и записи) на [email protected]
тел.221-68-64
Виктория
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