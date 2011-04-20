Блоггер/ модератор блогов

Требуется сотрудник со свободным графиком, возможно студент старших курсов технических вузов в интернет-магазин hi-fi/hi-end техники PULT.ru

Обазанности:

- pr on-line

- копирайтинг

- написание текстов в разных стилях, для различных аудиторий (обзоры по технике обязательно)

- поиск и создание интересных тем и персонажей в отраслевых блогах

- распространение видеороликов и «вирусных» тем

Оплата обговаривается индивидуально

Работа удаленная, но один раз в неделю необходимо приезжать в офис для обсуждения результатов и планов работ.

Требования:

-наличие собственного блога, жж или сайта

-знание основ продвижения в социальных сетях

-умение долго поддерживать дискуссию

-чувство юмора

-знание hi-fi желательно( интерес к теме аудио, видеотехники)

Перед личной встречей необходимо выслать портфолио( ссылки на блоги и записи) на [email protected]

тел.221-68-64

Виктория