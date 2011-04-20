Рерайтер

КопирайтингЗакрыт33 заявки737 просмотров
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Здравствуйте! Ищу девушку-рерайтера для рерайта текстов женской тематики. Исходники мои. Если вас заинтересовала вакансия, то жду ответов:

1. Сколько рерайта готовы брать ежедневно

2. Как часто бываете онлайн

2. Интересует ли долговременное сотрудничество.

3. Оплата за 1000 знаков

Предпочтение отдам наименьшим расценкам.

Спасибо!

13 лет назад
sharon
Диана 
58 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
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