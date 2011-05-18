Помощники для простого рерайта - обучение

Всем привет. Требуется рерайтер/копирайтер на работу в миралинкс. Статьи требуются на тему - сериалы. Ваша задача будет заключаться в следующем. 1) Я ищу площадки в миралинкс, на которых будут публиковаться статьи. 2) Высылаю список этих площадок Вам. 3) Вы смотрите ...
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Нужны постоянные помощники для рерайта. Темы разные. Интересуют люди, которые хотят научиться ремеслу, без претензий к темам. Если Вы хотите стать хорошим специалистом, то должны уметь писать разные тексты по стилю и на любую тему. Я могу помочь, с условием дальнейшего постоянного плодотворного сотрудничества. Тех, кто не настроен на работу, а хочет просто попробовать, подзаработать, развлечься, убить время, ...и т.д. прошу не беспокоить. Работа может быть и в он-лайн режиме в обычное рабочее время. Желательно быть на связи большую часть рабочего дня.
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