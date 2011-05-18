Помощники для простого рерайта - обучение

КопирайтингЗавершен75 заявок1985 просмотров
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Нужны постоянные помощники для рерайта. Темы разные. Интересуют люди, которые хотят научиться ремеслу, без претензий к темам. Если Вы хотите стать хорошим специалистом, то должны уметь писать разные тексты по стилю и на любую тему. Я могу помочь, с условием дальнейшего постоянного плодотворного сотрудничества. Тех, кто не настроен на работу, а хочет просто попробовать, подзаработать, развлечься, убить время, ...и т.д. прошу не беспокоить. Работа может быть и в он-лайн режиме в обычное рабочее время. Желательно быть на связи большую часть рабочего дня.

13 лет назад
mishkol
45 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранные исполнители
nadya1356
54 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$50
Немножко вместе поучились - и теперь отлично сотрудничаем. Будем продолжать...
Грамотный и требовательный заказчик. Рекомендую
svetik070183
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$300
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