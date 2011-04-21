Требуется копирайтер для работы с миралинкс

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Всем привет. Требуется рерайтер/копирайтер на работу в миралинкс.

Статьи требуются на тему - сериалы.

Ваша задача будет заключаться в следующем.

1) Я ищу площадки в миралинкс, на которых будут публиковаться статьи.

2) Высылаю список этих площадок Вам.

3) Вы смотрите их требования.

4) Пишите статью с этими требованиями на 2000-3000 знаков, использую мои ключи и ссылки.

5) Если статью отклоняют с пометкой "Не соответствует требованиям системы", то такую статью я не оплачиваю.

P.S. Желательно иметь опыт работы с miralinks.ru. А также сразу пишем стоимость одной такой статьи.

13 лет назад
SanchezBoy
Александр 
31 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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