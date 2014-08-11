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E-mail: [email protected]

Дата рождения: 7 января 1983

Проживание: Кицмань

Специализация и профессиональные навыки

Умение общаться с людьми, знания психологии, умение выступать на публике, вести переговоры, умение работать с ПК, умение составлять бизнес-планы, вести бухучет в 1с

Профессиональные цели

Кар'ерный рост

Профессиональный опыт

Специалист по работе с кредитными картами

Приват Банк, Кицмань

октябрь 2005 — продолжаю работать

Работа с ПК, умение контактировать с людьми, исполнительность и преданное отношение к делу

Администратор електронной почты

Кицманское отделение Ощадного банка Украины, Кицмань

июнь 2005 — октябрь 2005

Образование

БГФА (Буковинская государственная финансовая академия; БГФЭИ)

Высшее, специальное, Черновцы, 2000 — 2005

Ф-т: Финансово- экономический