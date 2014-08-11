Светлана Булега svetik070183svetik070183
E-mail: [email protected]
Дата рождения: 7 января 1983
Проживание: Кицмань
Специализация и профессиональные навыки
Умение общаться с людьми, знания психологии, умение выступать на публике, вести переговоры, умение работать с ПК, умение составлять бизнес-планы, вести бухучет в 1с
Профессиональные цели
Кар'ерный рост
Профессиональный опыт
Специалист по работе с кредитными картами
Приват Банк, Кицмань
октябрь 2005 — продолжаю работать
Работа с ПК, умение контактировать с людьми, исполнительность и преданное отношение к делу
Администратор електронной почты
Кицманское отделение Ощадного банка Украины, Кицмань
июнь 2005 — октябрь 2005
Образование
БГФА (Буковинская государственная финансовая академия; БГФЭИ)
Высшее, специальное, Черновцы, 2000 — 2005
Ф-т: Финансово- экономический