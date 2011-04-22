Редактор на сайт (копипаст)

$20
КопирайтингЗавершен12 заявок337 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

На сайт (движок Вордпресс) нужно размещать 4 новости в день (кроме выходных).

Легкий рерайт, практически - копипаст.

Источники новостей предоставляются, искать не надо.

Работы на 10-15 минут в день.

Оплата: $20/мес.

Расчет на долгосрочное сотрудничество. В будущем планируется подключение других сайтов и увеличение оплаты.

13 лет назад
serkon
Сергей 
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
masqnq
59 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$20
Исполнительность, адекватность, инициативность - самые сильные стороны Светланы. Все рабочие вопросы решаются "на ходу". Сотрудничаем несколько месяцев по двум проектам - довольны.
Четкое задание, доброжелательность, всегда на связи. Оплата точно в оговоренный срок. Рекомендую!!!
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