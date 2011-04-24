Ищу автора колонки для журнала.

КопирайтингЗакрыт18 заявок1347 просмотров
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В поисках нескольких авторов для колонки на сайте о моде.

раздел кино, психология.

колонка обнавляется 2 раза в неделю. размер колонки 500-600 знаков

в неделю (1000-1200 знаков - соответственно)

оплата 2 раза в неделю.

13 лет назад
oleg34
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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