Ищу автора колонки для журнала.

Мы- компания ТРЕТО, занимаемся продажей итальянской плитки и камня, наш сайт www.treto.ru На сайте мы представляем свой продукт фотографиями и текстом. Над графической частью работает фотокорректор, а вот коррекция текстов ведется не профессионально. Тексты ...
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колонка обнавляется 2 раза в неделю. размер колонки 500-600 знаков
в неделю (1000-1200 знаков - соответственно)
оплата 2 раза в неделю.
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