Требуется копирайтер

Всем привет. Требуется рерайтер/копирайтер на работу в миралинкс. Статьи требуются на тему - сериалы. Ваша задача будет заключаться в следующем. 1) Я ищу площадки в миралинкс, на которых будут публиковаться статьи. 2) Высылаю список этих площадок Вам. 3) Вы смотрите ...