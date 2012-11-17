Набираем группу копирайтеров для постоянной работы. Полная или частичная занятость. отличное знание русского языка, грамотность, уверенный пользователь ПК и Интернет, желание и стремление к обучению. График работы: Гибкий (удалённо, в офисе) Основная деятельность: Создание максимально интересного ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется копирайтер, для выполнение следующих задач;
Seo – копирайтинг
Рерайтинг
Контент/Тексты/ Статьи для сайтов
Работа сдельная.
Жду Ваших предложений с ценами!
Email: [email protected]
- Похожие заказы
- Копирайтинг108 заявокЗакрыт12 лет назад
Мы- компания ТРЕТО, занимаемся продажей итальянской плитки и камня, наш сайт www.treto.ru На сайте мы представляем свой продукт фотографиями и текстом. Над графической частью работает фотокорректор, а вот коррекция текстов ведется не профессионально. Тексты ...Копирайтинг54 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужны постоянные помощники для рерайта. Темы разные. Интересуют люди, которые хотят научиться ремеслу, без претензий к темам. Если Вы хотите стать хорошим специалистом, то должны уметь писать разные тексты по стилю и на любую тему. ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен13 лет назад
Нужен автор-аналитик для постоянной и серьезной работы по анализу и освещению вопросов бизнес-тематики. Работа сложная, требует личной заинтересованности в теме. Сбор и рерайт информации из интернета НЕ подходит. Обучение происходит в процессе работы с руководителем ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт13 лет назад
Написание, корректировка, рерайт новостных блоков. 40 направлений от промышленности до туризма.Копирайтинг1 исполнительЗакрыт13 лет назад
В поисках нескольких авторов для колонки на сайте о моде. раздел кино, психология. колонка обнавляется 2 раза в неделю. размер колонки 500-600 знаков в неделю (1000-1200 знаков - соответственно) оплата 2 раза в неделю.Копирайтинг18 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Копирайтеры в интернет -магазин. Нужны грамотные и толковые люди, внимательность и усидчивость приветствуется. В сутки требуется написание порядка 20-30 тыс знаков без пробела.Копирайтинг32 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $20
На сайт (движок Вордпресс) нужно размещать 4 новости в день (кроме выходных). Легкий рерайт, практически - копипаст. Источники новостей предоставляются, искать не надо. Работы на 10-15 минут в день. Оплата: $20/мес. Расчет на долгосрочное сотрудничество. В будущем планируется ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
Всем привет. Требуется рерайтер/копирайтер на работу в миралинкс. Статьи требуются на тему - сериалы. Ваша задача будет заключаться в следующем. 1) Я ищу площадки в миралинкс, на которых будут публиковаться статьи. 2) Высылаю список этих площадок Вам. 3) Вы смотрите ...Копирайтингнет заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Написание статей со вставкой ключевых слов на сайты тематики "заработок в интернете", "продвижение сайтов" и "создание сайтов, html, php, wordpress". Необходимо хоть немного разбираться в темах! В большинстве случаев всю информацию по теме можно найти ...Копирайтинг19 заявокЗакрыт13 лет назад