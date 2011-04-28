Автор новостной ленты, автотематика

Нужен автор для постоянного ведения новостной ленты на автомобильную тематику.

Под ведением ленты подразумевается выбор текста и картинки, его рерайт (можно поверхностный) и размещение на сайте (простая форма).

Ежедневно (включая выходные) нужны 5 новостей.

Оплата: 0,7 уе/1000 (объем новости - в пределах 1000 знаков без учета пробелов).

Требования: грамотность, ответственность, обязательность, деловой подход к работе.

Уважаемые авторы, для экономии и нашего, и вашего времени просим всех заинтересованных в сотрудничестве выполнить тестовое задание - рерайт новости http://yar.kp.ru/online/news/788164/ (текст гарантированно нигде и никем использован не будет).

Выполненные тестовые задания отсылайте на [email protected].

Будут рассмотрены кандидатуры только тех, чьи тестовые работы пришли на указанный мейл.