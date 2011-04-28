Автор новостной ленты, автотематика

Требуется копирайтер, для выполнение следующих задач; Seo – копирайтинг Рерайтинг Контент/Тексты/ Статьи для сайтов Работа сдельная. Жду Ваших предложений с ценами! Email: [email protected]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен автор для постоянного ведения новостной ленты на автомобильную тематику.
Под ведением ленты подразумевается выбор текста и картинки, его рерайт (можно поверхностный) и размещение на сайте (простая форма).
Ежедневно (включая выходные) нужны 5 новостей.
Оплата: 0,7 уе/1000 (объем новости - в пределах 1000 знаков без учета пробелов).
Требования: грамотность, ответственность, обязательность, деловой подход к работе.
Уважаемые авторы, для экономии и нашего, и вашего времени просим всех заинтересованных в сотрудничестве выполнить тестовое задание - рерайт новости http://yar.kp.ru/online/news/788164/ (текст гарантированно нигде и никем использован не будет).
Выполненные тестовые задания отсылайте на [email protected].
Будут рассмотрены кандидатуры только тех, чьи тестовые работы пришли на указанный мейл.
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