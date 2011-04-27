Копирайтер

КопирайтингЗакрыт14 заявок491 просмотр
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Требуется копирайтер (+ рерайтер) для выполнения периодических заказов на статьи, а также небольшие тексты и обзоры для сайта, по тематике: платежные системы, интернет-платежи, оплата услуг, провайдеры...

Следует разбираться в теме, т.к. статьи должны быть полезны и интересны посетителю.

Естественно, потребуется внедрение ключевиков в статьи.

Прошу указывать ссылки на свои работы и стоимость.

13 лет назад
Solovushka
Сергей 
50 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
lamitech
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 дня назад
13 лет назад
$500
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