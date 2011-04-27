Требуется копирайтер (+ рерайтер) для выполнения периодических заказов на статьи, а также небольшие тексты и обзоры для сайта, по тематике: платежные системы, интернет-платежи, оплата услуг, провайдеры...

Следует разбираться в теме, т.к. статьи должны быть полезны и интересны посетителю.

Естественно, потребуется внедрение ключевиков в статьи.

Прошу указывать ссылки на свои работы и стоимость.