Требуется ньюсмейкер (тематика психология)

Добрый день.

Требуется ньюсмейкер для проекта по психологии.

Обязанности - поиск новостей о психологии и всё что с ней связано.

Требования:

1. Новости должны быть об ОТЕЧЕСТВЕННОЙ (Российской) психологии

2. Объём особой роли не играет, но должен быть не менее 500 бп.

3. Периодичность - максимум 2-3 новости в сутки.

По-сути, это работа для человека, интересующегося психологией, проводящего в сети достаточно времени на соответствующих сайтах.

Предложения по оплате и вопросы оставляйте в проекте.

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