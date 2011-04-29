Требуется ньюсмейкер (тематика психология)

Требуется копирайтер, для выполнение следующих задач; Seo – копирайтинг Рерайтинг Контент/Тексты/ Статьи для сайтов Работа сдельная. Жду Ваших предложений с ценами! Email: [email protected]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Требуется ньюсмейкер для проекта по психологии.
Обязанности - поиск новостей о психологии и всё что с ней связано.
Требования:
1. Новости должны быть об ОТЕЧЕСТВЕННОЙ (Российской) психологии
2. Объём особой роли не играет, но должен быть не менее 500 бп.
3. Периодичность - максимум 2-3 новости в сутки.
По-сути, это работа для человека, интересующегося психологией, проводящего в сети достаточно времени на соответствующих сайтах.
Предложения по оплате и вопросы оставляйте в проекте.
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