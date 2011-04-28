Автор статей на русском языке

КопирайтингЗавершен18 заявок555 просмотров
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Уважаемые авторы, мне нужен грамотный и ответственный копирайтер с навыками написания SEO текстов.

Работа постоянная, удаленная.

Фиксированная цена - 1$ за 1000 знаков копирайтинга, 0,75$ за рерайтинг. Иногда бывают более сложные и дорогие задания.

Пожалуйста, пишите ТОЛЬКО в проект.

UPD: также нужен автор на украинском языке.

13 лет назад
Dara_White
Анастасия 
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Sestra75
Ульяна 
48 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
45 отзывов
13 лет назад
$200
Спасибо за хорошую работу.
Интересные задания, своевременная оплата. Спасибо, Анастасия.
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