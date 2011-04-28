Автор статей на русском языке

Уважаемые авторы, мне нужен грамотный и ответственный копирайтер с навыками написания SEO текстов.

Работа постоянная, удаленная.

Фиксированная цена - 1$ за 1000 знаков копирайтинга, 0,75$ за рерайтинг. Иногда бывают более сложные и дорогие задания.

Пожалуйста, пишите ТОЛЬКО в проект.

UPD: также нужен автор на украинском языке.