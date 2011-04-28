Сотрудник для мониторинга СМИ

В мониторинговое агентство требуется сотрудник(из Москвы или Подмосковья) на удаленную постоянную работу.

Обязанности:

- поиск информации в Internet;

- работа с базами данных;

- подготовка отчетов для клиента (ежедневных, еженедельных, ежемесячных и т.д.);

- обработка материалов мониторинга СМИ;

- работа с базами данных;

- первичный анализ результатов мониторинга.

Условия:

- первую неделю обучаем у нас в офисе, а после работа будет происходить удаленно, через интернет;

- исп. срок составляет 3 месяца, возможно сокращение до 2-х месяцев;

- з/п на исп. срок составляет 15 000 рублей, после исп. – сдельная по проектная работа (в зависимости от количества проектов), от 25 000 руб.

Требования:

- навык работы с MS Office(Word, Excel), Outlooc;

- наличие дома бесперебойного, высокоскоростного интернета;

- личные качества, обязательные для этой работы: пунктуальность, ответственность и внимательность, а также способность воспринимать большое количество информации.