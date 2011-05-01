Нужен журналист на удаленку

Требуется копирайтер, для выполнение следующих задач; Seo – копирайтинг Рерайтинг Контент/Тексты/ Статьи для сайтов Работа сдельная. Жду Ваших предложений с ценами! Email: [email protected]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тематика - стартапы, проекты, компании в IT
Обязанности:
- связываться с интересными проектами, стартапами и компаниями в IT.
- составлять список актуальных и интересных вопросов для интервью. Как можно меньше банальности.
- получать ответы и писать по ним интервью или статью (обсудим лично).
Требования к соискателям:
- умение чётко формулировать мысли
- умение самостоятельно находить и анализировать информацию в сети
- грамотный русский язык
- интерес к сфере IT
- умение отличить интервью от статьи или обзора
Желательно:
- опыт работы журналистом
- опыт работы в IT онлайн-журналах
- опыт работы в проектах IT тематики
Графика работ как такового нет. Интересных проектов сейчас много, нужно о них писать побольше и интересно. Минимум сдавать в неделю материалов - 2, максимум - 5.
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