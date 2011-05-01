Нужен журналист на удаленку

Тематика - стартапы, проекты, компании в IT

Обязанности:

- связываться с интересными проектами, стартапами и компаниями в IT.

- составлять список актуальных и интересных вопросов для интервью. Как можно меньше банальности.

- получать ответы и писать по ним интервью или статью (обсудим лично).

Требования к соискателям:

- умение чётко формулировать мысли

- умение самостоятельно находить и анализировать информацию в сети

- грамотный русский язык

- интерес к сфере IT

- умение отличить интервью от статьи или обзора

Желательно:

- опыт работы журналистом

- опыт работы в IT онлайн-журналах

- опыт работы в проектах IT тематики

Графика работ как такового нет. Интересных проектов сейчас много, нужно о них писать побольше и интересно. Минимум сдавать в неделю материалов - 2, максимум - 5.