Рерайтеры финансовых новостей

Нужны несколько человек для качественного рерайта финансовых новостей.

Каждая новость 100-1000 симв.

Новости необходимо будет отслеживать в течении и дня и как можно быстрее писать "свою версию" и добавлять на сайт.

Оперативность играет не маловажную роль! При необходимости для вас будет написана специальная утилита которая будет уведомлять вас о поступлении новой новости.

Примерный объём - 10-50 новостей в день. Новости нужно отслеживать с 6 утра по 10 вечера по МСК.

График неудобный поэтому ищу несколько человек, которые смогут работать посменно.

Внимание! При подаче заявки указывайте в какое время вы сможете писать и отслеживать новости, а так же вашу цену за 1000зн. Спасибо!