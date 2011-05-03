Рерайтер на постоянку

Здраствуйте. Ищу рерайтера на стабильную постоянную работу, без звезд. Тематика: медицина. Сложной терминологии нет. Информация, в основном, о болезнях позвоночника.

В сутки нужно рерайтить 10 - 12 k текста, исходные материалы будут предоставлены.

Требования:

- ответственность;

- адекватность;

- грамотность. Компьютерная тоже.

Оплата два раза в месяц посредством Webmoney. В первое время можно чаще.

Просьба оценить свои силы и подумать дважды, прежде чем оставлять предложение.

С уважением.