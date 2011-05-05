Требуется рерайтер(ы) текстов на постоянной основе

Рерайт текстов по различным тематикам.

Оплата:

жду ваших предложений по цене за 1000 знаков без пробелов.

Условия:

• уникальность Etxt Антиплагиат, DCFinder, не ниже 95 % по Адвего;

• поиск материала самостоятельно;

• гибкие сроки;

• ТЗ будет выслано при переписке;

• cтатьи размером 1500> знаков.

Схема работы:

Отсылаю вам тему статьи на написание, вы присылаете готовую статью , я проверяю и провожу оплату. Если уникальность статьи недостаточно высока , или статьи написаны плохо, они будут отосланы на доработку.