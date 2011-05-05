Требуется рерайтер(ы) текстов на постоянной основе

Требуется копирайтер, который может писать много, постоянно, грамотно, 100% уникально и интересно. Без бреда и воды. Темы несложные: двери, мебель и т.д. Оплата возможна за знаки или оклад. От вас - примеры работ, цена за ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Рерайт текстов по различным тематикам.
Оплата:
жду ваших предложений по цене за 1000 знаков без пробелов.
Условия:
• уникальность Etxt Антиплагиат, DCFinder, не ниже 95 % по Адвего;
• поиск материала самостоятельно;
• гибкие сроки;
• ТЗ будет выслано при переписке;
• cтатьи размером 1500> знаков.
Схема работы:
Отсылаю вам тему статьи на написание, вы присылаете готовую статью , я проверяю и провожу оплату. Если уникальность статьи недостаточно высока , или статьи написаны плохо, они будут отосланы на доработку.
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