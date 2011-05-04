Контент-менеджер для сайта об азартных играх

Для сайта об азартных играх онлайн требуется новостник с навыками перевода с английского языка. Требуется писать 1-2 новости по тематике "онлайн казино" и все что с этим связано. В качестве источника новости необходимо использовать англоязычные сайты (список я дам) и, соответственно, переводить и рерайтить новость.

Объем одной новости не более 1500 знаков. Каждую 3-ю новость желательно сопровождать картинкой.

По сути — требуется приводить к нормальному читаемому виду машинный перевод от Гугл Транслейт и публиковать его на сайте (движок Wordpress). От сюда предлагаю оплату в $1 за новость, которая, повторюсь не должна быть более 1500 знаков.

Требования к исполнителю: общая грамотность, понимание специфических терминов индустрии онлайн гемблинга.