Требуется автор новостей на постоянную работу

Требуется копирайтер, который может писать много, постоянно, грамотно, 100% уникально и интересно. Без бреда и воды. Темы несложные: двери, мебель и т.д. Оплата возможна за знаки или оклад. От вас - примеры работ, цена за ...
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На постоянную работу требуется автор новостей.
В данный момент есть 11 сайтов по разным тематикам, нужно регулярно писать для них новости, по 8 новостей в месяц для каждого сайта (итого 88 новостей на май). Ключевое слово - РЕГУЛЯРНО, то есть не все статьи в последний день месяца, а по две штучки в неделю на сайт в разные дни.
ОПЛАТА - 50 рублей за новость. Объем новости - от 2000 символов.
Новости, понятное дело, придумывать не нужно :) - берете их из открытых источников и переписываете.
ПУБЛИКАЦИЯ НОВОСТИ:
- Публикация новостей осуществляется Вами сразу на сайт, CMS Wordpress.
- В каждую новость вставляется тематическая картинка 150x150px
- В каждой новости нужно сделать 2 ссылки на разные статьи сайта (список ключевых слов и URL страниц, на которые нужно проставить ссылки, будут даны)
ТРЕБОВАНИЯ:
- грамотный русский язык;
- выполнение похожей работы в прошлом;
- навыки работы с CMS и подготовки картинок.
Оплата по факту выполнения задания (на первых порах могу оплачивать по две-три новости, чтобы Вы убедились в моей порядочности). Связь по ICQ. Просьба подавать заявку только если со всеми условиями согласны и соответствуете требованиям.
Требования к публикации статей приложены к вакансии в PDF файле
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