Требуется автор новостей на постоянную работу

КопирайтингЗакрыт6 заявок377 просмотров
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На постоянную работу требуется автор новостей.

В данный момент есть 11 сайтов по разным тематикам, нужно регулярно писать для них новости, по 8 новостей в месяц для каждого сайта (итого 88 новостей на май). Ключевое слово - РЕГУЛЯРНО, то есть не все статьи в последний день месяца, а по две штучки в неделю на сайт в разные дни.

ОПЛАТА - 50 рублей за новость. Объем новости - от 2000 символов.

Новости, понятное дело, придумывать не нужно :) - берете их из открытых источников и переписываете.

ПУБЛИКАЦИЯ НОВОСТИ:

- Публикация новостей осуществляется Вами сразу на сайт, CMS Wordpress.

- В каждую новость вставляется тематическая картинка 150x150px

- В каждой новости нужно сделать 2 ссылки на разные статьи сайта (список ключевых слов и URL страниц, на которые нужно проставить ссылки, будут даны)

ТРЕБОВАНИЯ:

- грамотный русский язык;

- выполнение похожей работы в прошлом;

- навыки работы с CMS и подготовки картинок.

Оплата по факту выполнения задания (на первых порах могу оплачивать по две-три новости, чтобы Вы убедились в моей порядочности). Связь по ICQ. Просьба подавать заявку только если со всеми условиями согласны и соответствуете требованиям.

Требования к публикации статей приложены к вакансии в PDF файле

13 лет назад
disdain
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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