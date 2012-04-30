Рерайтер на постоянной основе (тематика хайтек)

Необходим рерайтер на постоянной основе. Объем в месяц около 100 000 знаков.

Перед тем как оставлять заявку убедитесь что:

- вы сможете предоставить данный объем

- с грамотностью у вас все отлично

- вы интересуетесь новинками техники

- сможете сделать качественный рерайт и добавить свою мысль в текст

- цена не будет завышена ввиду постоянности и хорошего объема

Оплата:

По факту выполнения ежедневно (по началу). Удобнее будет раз в неделю.

Интересоваться новинками техники обязательно! Вы должны знать сайты схожей тематики и уметь выбрать самое интересное (обычно текст для работы будет представлен).