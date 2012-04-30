Рерайтер на постоянной основе (тематика хайтек)

Требуется копирайтер, который может писать много, постоянно, грамотно, 100% уникально и интересно. Без бреда и воды. Темы несложные: двери, мебель и т.д. Оплата возможна за знаки или оклад. От вас - примеры работ, цена за ...
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Необходим рерайтер на постоянной основе. Объем в месяц около 100 000 знаков.
Перед тем как оставлять заявку убедитесь что:
- вы сможете предоставить данный объем
- с грамотностью у вас все отлично
- вы интересуетесь новинками техники
- сможете сделать качественный рерайт и добавить свою мысль в текст
- цена не будет завышена ввиду постоянности и хорошего объема
Оплата:
По факту выполнения ежедневно (по началу). Удобнее будет раз в неделю.
Интересоваться новинками техники обязательно! Вы должны знать сайты схожей тематики и уметь выбрать самое интересное (обычно текст для работы будет представлен).
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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