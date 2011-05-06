Нужен копирайтер на 3 проекта

Необходим рерайтер на постоянной основе. Объем в месяц около 100 000 знаков. Перед тем как оставлять заявку убедитесь что: - вы сможете предоставить данный объем - с грамотностью у вас все отлично - вы интересуетесь новинками техники - сможете сделать ...
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Доброго дня!
Нужен опытный копирайтер или команда для написания уникальных Сео-статей, "продающих" статей, обзоров, новостей и описаний категорий магазинов. Всего 3 сайта, работа долгосрочная, тематики самые разные. Нужен опытный и ответственный исполнитель. От Вас цена за количество символов, сроки и примеры работ.
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