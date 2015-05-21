Создать с нуля форум vBulletin

Создание форума на vBulletin

1. Необходимо создать (включая дизайн) под ключ vBulletin-форум. Общая направленность – заработок в интернет. Пример того, что нужно: forexsystems.ru, mmgp.ru, forum.searchengines.ru (резина).

2. Необходимый доп. функционал: баннеры в разных местах, модуль оплаты за посты, спонсорство разделов,

3. Важно: необходимо также перенести посты с существующего phpbb3-форума на вновь создаваемый vBulletin.

Примечание: упор на качество. Только премиум уровень. Обязательно профессиональное знание vBulletin.

P.S.: Пожалуйста, читайте задание. ВСЕ 3 вышеуказанных пункта должны быть сделаны на высоком уровне.

Детали при контакте.