Создание сайта мониторинга игровых серверов CS

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Закрыт2 заявки145 просмотров

Нужно сделать аналог сайта cs-servera[точка]net , так же добавить кое-какой функционал.

От движка хотелось бы - простоты и удобства пользования, быстродействия, возможности легко изменять внешний вид сайта.

P.S. Если есть какие-то готовые решения, примерно равные по функционалу и качеству, готов их рассмотреть.

14 лет назад
bullet74
50 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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