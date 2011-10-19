Создание сайта мониторинга игровых серверов CS

Нужно сделать аналог сайта cs-servera[точка]net , так же добавить кое-какой функционал.

От движка хотелось бы - простоты и удобства пользования, быстродействия, возможности легко изменять внешний вид сайта.

P.S. Если есть какие-то готовые решения, примерно равные по функционалу и качеству, готов их рассмотреть.