Сайт визитка.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен22 заявки351 просмотр

Здравствуйте! Требуется сайт-визитка на несколько страниц: Главная, Казино, Правила игр, Покер,..,.., Контакты. Всего 7 страничек. Тематика Азартные игры в интернете. Тексты сам напишу. От Вас - сайт должен быль легким и привлекательным. Шапку для сайта не надо - оставьте место или вставьте прикреплённый файл.

14 лет назад
burdinng
57 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

vladislav-kpi
Владислав 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Работу по созданию сайта выполнил на отлчно. Спасибо.
Работать с Владимиром понравилось. Была четко поставлена задача на проект и она не менялась во время выполнения работы.

Заявки фрилансеров

vladislav-kpi
Владислав 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад