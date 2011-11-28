Создание сайта-визитки по фотошопному сайту
Сайт визитка.
Здравствуйте! Требуется сайт-визитка на несколько страниц: Главная, Казино, Правила игр, Покер,..,.., Контакты. Всего 7 страничек. Тематика Азартные игры в интернете. Тексты сам напишу. От Вас - сайт должен быль легким и привлекательным. Шапку для сайта не надо - оставьте место или вставьте прикреплённый файл.
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