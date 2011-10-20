Создание социально-деловой сети

Нужно создать социально деловую сеть для журналистов и пр менеджеров.

Работа уже началась и какая та часть уже сделана, но человек не справился со своей задачей.

Функций много но они не очень сложные, так же нужно будет просмотр других пользователей, добавление в друзья, приватные настройки и т.д. стандартные функции социалки, так же спец. функции рекламные проекты, календари и т.д. Дизайны не надо будет рисовать уже все висит и работает, регистрация тоже делать будет не надо.

Есть подробное ТЗ но всем не разошлю его.

А теперь самое главное:

Мы уже базируемся на НЕТКАТЕ, так что вы должны быть с ним знакомы на профессиональном уровне и портфолио должно это подтверждать.

ТОЛЬКО Москва личной встречи не избежать!!!!!

И ЕЩЕ ОДНО УСЛОВИЕ: у Вас должно быть юр лицо, т.к. мы хотим заключать договоры, если у вас его нету тогда только оплата по ФАКТУ сдачи проекта, рисковать с такими фрилансерами я больше не хочу.

Все остальное уже скину в личной переписке.

В ЛИЧКУ НИЧЕГО НЕ КИДАТЬ, ТОЛЬКО В ПРОЕКТ!!!!!!!!!!!!