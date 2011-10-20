Необходимо разработать бизнес социальную сеть. Социальная сеть должно быть с поддержкой следующих валют: UAH, RUR, USD, EUR, GBP, CHF. Необходимые модули: Учетной записи: ...
Бизнес сайт
Нужен информационный сайт о Банковской сфере.
Сайт после создания проходит сразу аудит у тех, кто будет его продвигать.
1.Сайт должен быть достойным и лёгким для восприятия, но информативный, заточенный под продвижение.
2. Примеры kreditovik ru , bankir ru , banki ru итд .
3. Сайт будет на домене РФ , столкнулись с проблемой домены .РФ + вебмани интерфейсы (не хотят работать ) , от вас требуется прикрепить несколько валют.
4. Обсуждение ТЗ на этапе переговоров. После пункт 5 .
5. Сделка только безопасная . 50% вносим гаранту. От вас сроки , качество , тестируем . не укладываетесь в сроки ?
Будем обговаривать перед сделкой . Так как сайт будет емкий на этапе создания могут появляться поправки .
Заявки фрилансеров
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