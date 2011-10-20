Бизнес сайт

Нужен информационный сайт о Банковской сфере.

Сайт после создания проходит сразу аудит у тех, кто будет его продвигать.

1.Сайт должен быть достойным и лёгким для восприятия, но информативный, заточенный под продвижение.

2. Примеры kreditovik ru , bankir ru , banki ru итд .

3. Сайт будет на домене РФ , столкнулись с проблемой домены .РФ + вебмани интерфейсы (не хотят работать ) , от вас требуется прикрепить несколько валют.

4. Обсуждение ТЗ на этапе переговоров. После пункт 5 .

5. Сделка только безопасная . 50% вносим гаранту. От вас сроки , качество , тестируем . не укладываетесь в сроки ?

Будем обговаривать перед сделкой . Так как сайт будет емкий на этапе создания могут появляться поправки .