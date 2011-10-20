Разработка интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт18 заявок295 просмотров

Необходимо разработать интернет магазин футболок.

Дизайн - с учетом юзабилити.

Карточка товара - как тут: http://www.vsemayki.ru/product/795/man

Если футболки нужного цвета нет - он не должен отображаться.

Оформление заказа как на rozetka.ua.

Возможность импорта.экспорта, оперативного добавления.изменения параметров всех товаров в категории

14 лет назад
TIGER-X
Андрей 
42 года
14 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Бизнес сайт

    Нужен информационный сайт о Банковской сфере. Сайт после создания проходит сразу аудит у тех, кто будет его продвигать. 1.Сайт должен быть достойным и лёгким для восприятия, но информативный, ...

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Бизнес социальная сеть

    Необходимо разработать бизнес социальную сеть. Социальная сеть должно быть с поддержкой следующих валют: UAH, RUR, USD, EUR, GBP, CHF. Необходимые модули: Учетной записи: ...

    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сайт визитка.

    $50

    Здравствуйте! Требуется сайт-визитка на несколько страниц: Главная, Казино, Правила игр, Покер,..,.., Контакты. Всего 7 страничек. Тематика Азартные игры в интернете. Тексты сам напишу. От Вас - сайт должен быль легким и привлекательным. Шапку для ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Создание социально-деловой сети

    $2500

    Нужно создать социально деловую сеть для журналистов и пр менеджеров. Работа уже началась и какая та часть уже сделана, но человек не справился со своей задачей. Функций много но они не ...

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создать с нуля форум vBulletin

    $1000

    Создание форума на vBulletin 1. Необходимо создать (включая дизайн) под ключ vBulletin-форум. Общая направленность – заработок в интернет. Пример того, что нужно: forexsystems.ru, mmgp.ru, forum.searchengines.ru (резина). 2. Необходимый доп. ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад