Требуется создать стандартный сайт, движок уже есть. Необходимо повесить его на домен и поменять картинку на главной, хостинг также есть.
Сайт по аренде квартир
Требуется создать сайт, ближайшие аналоги -
www.wimdu.ru, www.airbnb.com, www.homeaway.com
В качестве движка выбран ruby on rails. Разработка дизайна ведется отдельно, требуется программирование и верстка. Оплата будет адекватна уровню задачи, возможно дальнейшее долговременное сотрудничество, если все будет отлично.
Требования к кандидатам - участие как минимум в нескольких проектах подобного уровня сложности, знание ruby on rails, общая адекватность и готовность к четкости во взаимодействии - в любой момент времени должно быть понимание что происходит, на каком этапе находится работа и т.д.
Форма и график оплаты - согласуем индивидуально, каких-то принципиальных ограничений нет.
Территориальных ограничений к местонахождению разработчика тоже нет.
По срокам - режим максимальной загрузки в первые 1-2 месяца, далее еще пару месяцев доводки-тестирования, а потом будет видно.
Присылайте ваше резюме, с указанием проектов, которые вы делали и ваши предложения по срокам и цене (ориентировочное). Выбор будет делаться не на основе минимальных сроков-цены, а в первую очередь на основе опыта, так что большая просьба адекватно оценивать свои возможности!
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