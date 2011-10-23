Сайт по аренде квартир

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Закрыт6 заявок292 просмотра

Требуется создать сайт, ближайшие аналоги -

www.wimdu.ru, www.airbnb.com, www.homeaway.com

В качестве движка выбран ruby on rails. Разработка дизайна ведется отдельно, требуется программирование и верстка. Оплата будет адекватна уровню задачи, возможно дальнейшее долговременное сотрудничество, если все будет отлично.

Требования к кандидатам - участие как минимум в нескольких проектах подобного уровня сложности, знание ruby on rails, общая адекватность и готовность к четкости во взаимодействии - в любой момент времени должно быть понимание что происходит, на каком этапе находится работа и т.д.

Форма и график оплаты - согласуем индивидуально, каких-то принципиальных ограничений нет.

Территориальных ограничений к местонахождению разработчика тоже нет.

По срокам - режим максимальной загрузки в первые 1-2 месяца, далее еще пару месяцев доводки-тестирования, а потом будет видно.

Присылайте ваше резюме, с указанием проектов, которые вы делали и ваши предложения по срокам и цене (ориентировочное). Выбор будет делаться не на основе минимальных сроков-цены, а в первую очередь на основе опыта, так что большая просьба адекватно оценивать свои возможности!

Ruby
14 лет назад
Aleks7
47 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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