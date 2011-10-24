Сайт одностраничник под ключ (дизайн, верстка)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт14 заявок289 просмотров

Нужен сайт однастраничник, выполненный по такому шаблону: http://free.support-desk.ru/

Есть текст для всех блоков и png с коробкой курса (см вложение).

Нужно нарисовать и сверстать (html + css) страницу сайта.

Цветовое и шрифтовое решение должно гармонировать с изображением коробки.

Оплата по факту в WMZ/WMR/ЯД.

CSSHTML
14 лет назад
Imanager
Андрей 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

nicejob1
Виталий 
50 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$25
1 день

Заявки фрилансеров

nicejob1
Виталий 
50 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад

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