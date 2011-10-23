Проект каталог объектов заведений различного типа. Планируется что будет отдельная база объектов для разных городов со своими поддоменами. Вот ссылка на проект http://outinyourcity.com/test/ Проект написан на yii. Сейчас готово 40-50% функционала. Требуется разработчик со знанием ...
Нужно разработать сайт
Тз прилагаю. Высылайте срок, стоимость. Технологии, на которых будите делать график и остальное.
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