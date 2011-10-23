Нужно разработать сайт

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт5 заявок252 просмотра

Тз прилагаю. Высылайте срок, стоимость. Технологии, на которых будите делать график и остальное.

14 лет назад
qwerti_ru
47 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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