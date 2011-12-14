Необходимо создать сайт-визитку фирмы, дизайн, наполнение. Желательно на Drupale Главное меню и краткие пожелания в приклепленном файле. Дизайн визитки фирмы, флаера вышлю дополнительно, чтоб понять ...
Сделать дизайн сайта для DJ -я
сайт не сложный, где просто , шапка сайта, клипы, ,биография проекта....
в общем типа такого нужно сделать:
также нужно сделать логотип Dj-z и лейбла
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