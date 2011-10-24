Сделать аналогичный сайт

Нужен сайт аналог буржуйского сайта. Каталог база, поиск по параметрам. Дизайн верстку можно взять с самого сайта. Ждем предложений только от проффесионалов! Это значит кто береться за дело и доводит его до конца.

Просьба людей у кого часто болеет бабушка и тому подобными историями не обращайться.

Нам время дорого.