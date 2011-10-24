Необходимо создать сайт-визитку фирмы, дизайн

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Закрыт19 заявок340 просмотров

Необходимо создать сайт-визитку фирмы, дизайн, наполнение.

Желательно на Drupale

Главное меню и краткие пожелания в приклепленном файле.

Дизайн визитки фирмы, флаера вышлю дополнительно, чтоб понять в каком направлении двигаться по дизайну .

14 лет назад
ispvin
Игорь 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

CRIK0VA
Елена 
32 года
16 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад
$200
3 дня

Заявки фрилансеров

CRIK0VA
Елена 
32 года
16 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад

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