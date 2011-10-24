Нужен сайт аналог буржуйского сайта. Каталог база, поиск по параметрам. Дизайн верстку можно взять с самого сайта. Ждем предложений только от проффесионалов! Это значит кто береться за дело и доводит его до конца. Просьба ...
Необходимо создать сайт-визитку фирмы, дизайн
Необходимо создать сайт-визитку фирмы, дизайн, наполнение.
Желательно на Drupale
Главное меню и краткие пожелания в приклепленном файле.
Дизайн визитки фирмы, флаера вышлю дополнительно, чтоб понять в каком направлении двигаться по дизайну .
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