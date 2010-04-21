Внешние пакеты TCP и UDP на порт 8754 перенаправлять на этот же порт на внутренний ВПН адрес 10.0.200.2
- Системное администрирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
Есть рабочий пример подключения к библиотеке для работы с оборудованием на С++ Builder (4 функции, 15 строк кода). Необходимо его переписать на delphi,. Сделать удаленно. Опалата почасово. Если займет меньше часа - за час. Пример и библиотеку добавлю ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт2 года назад
На свежесозданную VPS Debian 10 необходимо установить: 1) Webmin - настроить удаленный доступ по указанному порту 2) OpenVPN поднять сервис с возможностью создавать много клиентских сетей. 2.1)Создать одну демо сеть с двумя ключами для винды, 2.2) Показать ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен2 года назад
Есть старый проект на С++ Builder 5, который нет возможности конвертировать на новые версии. Появилась необходимость в нем отправлять и принимать пакеты JSon формате. В новых версиях для этого использую System.Json. Задача: Необходимо подключить библиотеку System.Json или что-то ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен3 года назад
Исправить ошибки на CentOS Linux 6.5 Хочу запустить систему мониторинга трафика например: sudo yum install iptraf Мне приходит ответ: "Loaded plugins: fastestmirror Loading mirror speeds from cached hostfile YumRepo Error: All mirror URLs are not using ftp, http[s] ...Системное администрированиенет заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо создать сайт-визитку фирмы, дизайн, наполнение. Желательно на Drupale Главное меню и краткие пожелания в приклепленном файле. Дизайн визитки фирмы, флаера вышлю дополнительно, чтоб понять в каком направлении двигаться по дизайну .Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Установить CentOS. Панель для управления хостингом. Настроить все необходимые компоненты и скрипты. Почта * Webmail + * Почтовый фильтр + * ...Хостинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
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Платформа: linux,Apache,MySql Задача:Создать систему дополнительного администрирования сетей OpenVpn. 1) Создать базу данных в которой две таблицы: таблица сетей: сеть, емайл пользователя,емайл администратора, флаг Не контролировать, Стоимость в месяц, Дата остановки,Кво дней отсрочки, Флаг ОтправлятьСтатистику. таблица оплат: Сеть, ДатаОплаты, СуммаОплаты, ДатаОстановки 2) ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Платформа: linux,Apache,MySql Задача:Создать систему дополнительного администрирования сетей OpenVpn. 1) Создать базу данных в которой две таблицы: таблица сетей: сеть, емайл пользователя,емайл администратора,флаг Не контролировать, Стоимость в месяц, Дата остановки, ОтправлятьСтатистику. таблица оплат: Сеть, ДатаОплаты, СуммаОплаты, ДатаОстановки 2) Создать страничку управления ввода ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад