ispvin

Игорь ispvin

 
47 летУкраина/Винница
18 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад

Автоматизация розничных магазинов

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$79
выплачено фрилансерам
40%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Необходимо перевести кусок кода с++Builder на Delphi

    Есть рабочий пример подключения к библиотеке для работы с оборудованием на С++ Builder (4 функции, 15 строк кода). Необходимо его переписать на delphi,. Сделать удаленно. Опалата почасово. Если займет меньше часа - за час. Пример и библиотеку добавлю ...

    Delphi
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Настройка VPS Debian 10. Webmin. OpenVPN. Firewall

    На свежесозданную VPS Debian 10 необходимо установить: 1) Webmin - настроить удаленный доступ по указанному порту 2) OpenVPN поднять сервис с возможностью создавать много клиентских сетей.     2.1)Создать одну демо сеть с двумя ключами для винды,      2.2) Показать ...

    Debian
    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Для С++ Builder 5 подключить библиотеку JSON

    Есть старый проект на С++ Builder 5, который нет возможности конвертировать на новые версии. Появилась необходимость в нем отправлять и принимать пакеты JSon формате. В новых версиях для этого использую System.Json. Задача: Необходимо подключить библиотеку System.Json или что-то ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Исправить ошибки на CentOS Linux 6.5

    Исправить ошибки на CentOS Linux 6.5 Хочу запустить систему мониторинга трафика например: sudo yum install iptraf Мне приходит ответ: "Loaded plugins: fastestmirror Loading mirror speeds from cached hostfile YumRepo Error: All mirror URLs are not using ftp, http[s] ...

    LinuxCentOS
    Системное администрированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Необходимо создать сайт-визитку фирмы, дизайн

    Необходимо создать сайт-визитку фирмы, дизайн, наполнение. Желательно на Drupale Главное меню и краткие пожелания в приклепленном файле. Дизайн визитки фирмы, флаера вышлю дополнительно, чтоб понять в каком направлении двигаться по дизайну .

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дополнительное управление сервисом OpenVPN

    $50

    Платформа: linux,Apache,MySql Задача:Создать систему дополнительного администрирования сетей OpenVpn. 1) Создать базу данных в которой две таблицы: таблица сетей: сеть, емайл пользователя,емайл администратора, флаг Не контролировать, Стоимость в месяц, Дата остановки,Кво дней отсрочки, Флаг ОтправлятьСтатистику. таблица оплат: Сеть, ДатаОплаты, СуммаОплаты, ДатаОстановки 2) ...

    MySQLLinuxApache
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Управление сервисом OpenVpn

    Платформа: linux,Apache,MySql Задача:Создать систему дополнительного администрирования сетей OpenVpn. 1) Создать базу данных в которой две таблицы: таблица сетей: сеть, емайл пользователя,емайл администратора,флаг Не контролировать, Стоимость в месяц, Дата остановки, ОтправлятьСтатистику. таблица оплат: Сеть, ДатаОплаты, СуммаОплаты, ДатаОстановки 2) Создать страничку управления ввода ...

    MySQLLinuxApache
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад
Отзывы фрилансеров
gev511
32 годаБеларусь
14 лет в сервисе
Был
8 дней назад
$40
10 баллов
2 года назад
Настройка VPS Debian 10. Webmin. OpenVPN. Firewall
Был рад работать с Игорем. Внятное техническое задание, и понимание того что надо. С оплатой проблем и задержек не было, все в срок. Надеюсь на работы по серверу и дальше.
Егор за несколько часов закрыл задачу. Предложил более новое и более удобное решение, о котором я не знал. Постоянно на связи. Терпеливо отвечал на все мои вопросы. Отличный специалист - рекомендую!
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BDEsoft
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
19 часов назад
$39
10 баллов
3 года назад
Для С++ Builder 5 подключить библиотеку JSON
Отличный заказчик. Всегда на связи, оплата моментально. Рекомендую к сотрудничеству!
Исполнитель задачу выполнил раньше срока. Оплату проводили через безопасный платеж. Работой доволен. Рекомендую.
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