Сделать копию сайта

- спарсить структуру и контент

- почистить весь текстовый контент от ссылок на сайт оригинал и упоминаний о нем.

- залить в новую базу CMS

- настроить и подпилить структуру на простом дизайне на нашем хостинге. (заменить элементы дизайна со старого сайта, элементов не много)

сайт в личку...