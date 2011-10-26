Создать магазин автозапчастей по функционалу один в один как olimpia-auto.com.ua главная особенность что бы поставщики погли добавлять свои прайсы
Сделать копию сайта
- спарсить структуру и контент
- почистить весь текстовый контент от ссылок на сайт оригинал и упоминаний о нем.
- залить в новую базу CMS
- настроить и подпилить структуру на простом дизайне на нашем хостинге. (заменить элементы дизайна со старого сайта, элементов не много)
сайт в личку...
Заявки фрилансеров
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