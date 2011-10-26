Создать сайт

Здравствуйте, есть задача сделать простенький сайт. Аналог: www.fashionphotographer.it

Сайт необходим для размещения небольшой коллекции одежды. Фотографии в хорошем качестве есть. Их на данный момент порядка 20 шт.

Краткое описание структуры:

Разделы: коллекции, детали, о нас. Коллекции и о нас - организация аналогично примеру по ссылке. Раздел детали - на каждой фото из раздела коллекция есть кнопка детали. Кликая на нее, выезжает фото с деталями.

Более подробную информацию предоставлю после выбора исполнителя.

Бюджет минимальный. Буду ждать предложений