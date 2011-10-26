Создать сайт по тематике HD качества

Требуется создать сайт от программирования до дизайна по тематике "HD качества". Сайт рассчитан в первую очередь на предоставления услуги подключения к современным телевизорам HD - приставок: от Dune HD(медиа плееров), IP TV, спутниковое ТВ HD до установки HD телевизоров. Одной из основных концепций должно быть легкий процесс заказа услуги "установка/монтажа". На втором этапе идет продажа HD техники: медиаплееров, IP TV тюнеров, Спутниковых тюнеров HD, в меньшей степени HD телевизоров современных марок(тут скорее посредственная продажа в виде статьи/описания/рекомендаций чем прямая продажа). Все современные СЕО+юзабилиити требования должны быть учтены!!!! Удобные редакторы текста, возможность свободного манипулирования над пространством сайта с админке а не с помощью программиста приветствуется!Креативность исполнителя, качественная работа, четкие сроки, ответственность приветствуется(необходима)! цену можем обсуждать в зависимости от таланта исполнителя!