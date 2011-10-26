Здравствуйте, есть задача сделать простенький сайт. Аналог: www.fashionphotographer.it Сайт необходим для размещения небольшой коллекции одежды. Фотографии в хорошем качестве есть. Их на данный момент порядка 20 шт. Краткое ...
Создать сайт по тематике HD качества
Требуется создать сайт от программирования до дизайна по тематике "HD качества". Сайт рассчитан в первую очередь на предоставления услуги подключения к современным телевизорам HD - приставок: от Dune HD(медиа плееров), IP TV, спутниковое ТВ HD до установки HD телевизоров. Одной из основных концепций должно быть легкий процесс заказа услуги "установка/монтажа". На втором этапе идет продажа HD техники: медиаплееров, IP TV тюнеров, Спутниковых тюнеров HD, в меньшей степени HD телевизоров современных марок(тут скорее посредственная продажа в виде статьи/описания/рекомендаций чем прямая продажа). Все современные СЕО+юзабилиити требования должны быть учтены!!!! Удобные редакторы текста, возможность свободного манипулирования над пространством сайта с админке а не с помощью программиста приветствуется!Креативность исполнителя, качественная работа, четкие сроки, ответственность приветствуется(необходима)! цену можем обсуждать в зависимости от таланта исполнителя!
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