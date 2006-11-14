sslord

Антон Ионов sslord

 
40 летРоссия/Обнинск
17 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад

Разработка дизайна сайтов, интерфейсов программ, визитки, буклеты.

Юридически оформлен, работа по договору.

Дизайн сайта
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Отзывы заказчиков
Mega-Sega
Гость 
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$800
10 баллов
16 лет назад
CobraTelecom
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
ifsa
Юрий 
44 годаСША
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
17 лет назад
Требуется очистить фотографию от фона
Очистку фотографии от фона сделал хорошо и быстро.
Приятно было работать. Быстрая оплата. И все честно.
Ответный отзыв
arikon1
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$15
10 баллов
17 лет назад
Создать 3 формы отправки сообщений с сайта
Очень приятно работать с человеком, делает все быстро и оперативно. А также что особо приятно, тех. поддержка на высоте. Рекомендую.
Оплата без задержек. Приятно было работать.
Ответный отзыв
rocketware
Андрей 
44 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
14 отзывов(-1)
$15
10 баллов
17 лет назад
Доказательства злого умысла
Антон - абсолютно адекватен и профессионален, готов работать на перспективу, "болеет" проектом. По вопросам администрирования буду обращаться только к нему.
Андрей надежный и интересный заказчик. Надеюсь на дальнейшее сотрудничевство с ним.
Ответный отзыв
Life
42 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$100
10 баллов
17 лет назад
Сертификация
Отличная работа, я полностью доволен, хорошее отношение цена\качество, приятный и понимающий человек. Благодарю за сотрудничество и надеюсь на дальнейшее!
Все отлично. Рекомендую. Было очень приятно работать.
Ответный отзыв