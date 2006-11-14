Разработка дизайна сайтов, интерфейсов программ, визитки, буклеты.
Юридически оформлен, работа по договору.
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Портфолио
- Без названия343 просмотра
- Без названия276 просмотров
- Кузня Гефеста296 просмотров
- Без названия293 просмотра
- Редизайн сайта CobraTelecom300 просмотров
- Сотопласт324 просмотра
- Небуг.инфо226 просмотров
- Небуг.инфо215 просмотров
- Без названия222 просмотра
- СОТОПЛАСТ528 просмотров
- Группа компаний Росток338 просмотров
- Посуда339 просмотров
Отзывы заказчиков
$800
10 баллов
16 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$5
10 баллов
17 лет назад
Очистку фотографии от фона сделал хорошо и быстро.
Ответный отзыв
Приятно было работать. Быстрая оплата. И все честно.
$15
10 баллов
17 лет назад
Очень приятно работать с человеком, делает все быстро и оперативно. А также что особо приятно, тех. поддержка на высоте. Рекомендую.
Ответный отзыв
Оплата без задержек. Приятно было работать.
$15
10 баллов
17 лет назад
Антон - абсолютно адекватен и профессионален, готов работать на перспективу, "болеет" проектом. По вопросам администрирования буду обращаться только к нему.
Ответный отзыв
Андрей надежный и интересный заказчик. Надеюсь на дальнейшее сотрудничевство с ним.
$100
10 баллов
17 лет назад
Отличная работа, я полностью доволен, хорошее отношение цена\качество, приятный и понимающий человек. Благодарю за сотрудничество и надеюсь на дальнейшее!
Ответный отзыв
Все отлично. Рекомендую. Было очень приятно работать.