Aleksandr_D

Александр Aleksandr_D

 
42 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
8-ми летний опыт работы программистом

Языки программирования, технологии:

Delphi, C#, Com, PHP, VBScript и JavaScript, Ajax, XML, SQL, HTML.

Работы:

Сайты: PHP, PHP+MySQL;

Магазины: Webasyst shop-script, osCommerce, VamShop

CMS: WordPress, Drupal, Joomla, simpleCMS

Небольшие проекты на Delphi, C#;

Проектирование и оптимизация БД;

Портфолио

Отзывы заказчиков

x_jerry
Игорь 
52 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$55
10 баллов
14 лет назад
Доработка существующей mysql+php базы данных
MySQLPHP
1. Проект сделан ОК 2. Способность выдавать результат с небольшим количеством багов, недочетов и переделок 3. Качество кода хорошее
Четкая постановка задачи, своевременная оплата.
Ответный отзыв
sslord
Антон 
41 год
19 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$15
10 баллов
14 лет назад
Слайдшоу
Очень доволен выполненной работой.
Оплата вовремя.
Ответный отзыв
Веб-программирование
2 отзыва
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
1 отзыв
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $100
от 3 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $200
от 5 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
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