8-ми летний опыт работы программистом
Языки программирования, технологии:
Delphi, C#, Com, PHP, VBScript и JavaScript, Ajax, XML, SQL, HTML.
Работы:
Сайты: PHP, PHP+MySQL;
Магазины: Webasyst shop-script, osCommerce, VamShop
CMS: WordPress, Drupal, Joomla, simpleCMS
Небольшие проекты на Delphi, C#;
Проектирование и оптимизация БД;
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Webasyst-модуль "Что еще Вы смотрели"302 просмотра
- Webasyst-ajax корзина444 просмотра
- Webasyst-ajax подгрузка товаров369 просмотров
Отзывы заказчиков
$55
10 баллов
14 лет назад
MySQLPHP
1. Проект сделан ОК 2. Способность выдавать результат с небольшим количеством багов, недочетов и переделок 3. Качество кода хорошее
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи, своевременная оплата.
$15
10 баллов
14 лет назад
Очень доволен выполненной работой.
Ответный отзыв
Оплата вовремя.
Веб-программирование
2 отзыва
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
1 отзыв
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $100
от 3 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $200
от 5 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга