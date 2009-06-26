Легкое изменение дизайна

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен13 заявок281 просмотр

Необходимо в существуещем макете изменить цветовую гамму (пастельные цвета, что бы фотографии не терялись). Предпочтительный зеленый цвет. Предоставить 3 варианта на выбор.

В приложенном файле фотография брошюры. На фото А4 брошюра. Необходимо что бы броюшюра была А3 и складывалась пополам.

Исходные файлы: http://benefi.ru/catalog.rar

16 лет назад
sslord
Антон 
41 год
19 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

sfinx_
48 лет
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад
$20
1 день
Работа выполнена отлично. Действительно приятно работать. При возможности обращусь к этом исполнителю еще раз.
Только положительные впечатления от сотрудничества. Четкая постановка задачи, предоставление необходимых материалов и информации, конструктивный диалог, своевременная оплата. Ну чего еще фрилансеру желать :) Спасибо и удачи, Антон!

Заявки фрилансеров

sfinx_
48 лет
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад

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