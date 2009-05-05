Полиграфическая верстка, дизайн.
Работаю в области полиграфического дизайна и верстки. Как говорится "с нуля" и "под ключ",
от дизайн-макета до типографии. Опыт - более 12 лет.
Стоимость работы по проекту формируется после ознакомления с постановкой задачи (Техническим Заданием).
Выходные в озвученные сроки не входят (возможны исключения).
Возможны работа по договору, оплата по безналу.
С 2008 года - чистый фриланс. Зарегистрирован как ИП (Россия).
Актуальное портфолио смотрите на сайте.
ICQ: 106631322
Телефон: 8(904)210-38-93
Skype: Eugeny_Volkov_Paradox
Веб-сайт http://vashevremya.ru
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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- Рекламный модуль в справочник.377 просмотров
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
15 лет назад
Работа выполнена отлично. Действительно приятно работать. При возможности обращусь к этом исполнителю еще раз.
Ответный отзыв
Только положительные впечатления от сотрудничества. Четкая постановка задачи, предоставление необходимых материалов и информации, конструктивный диалог, своевременная оплата. Ну чего еще фрилансеру желать :) Спасибо и удачи, Антон!
$10
1 балл
15 лет назад
Делал очень долго, но все же сделал. Если кому нужно срочно - не стоит надеятся что будет сделано быстрее чем за 2-3 дня.
Ответный отзыв
По оплате вопросов нет. К началу работы над проектом не были предоставлены полность все исходные данные.
$15
10 баллов
15 лет назад
Рад знакомству с профессионалом. Работа : Великолепно, буклет за 5 часов!! Быстро вносит изменения, пожелания заказчика. Оригинальный подход и профессионально подготовил под печать. Не применено обращусь в следующий раз!!!
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество. Четко поставленное ТЗ, оперативная связь, разумный подход. Было приятно поработать, Андрей! Удачи!
$5
10 баллов
15 лет назад
Евгений сделал работу очень быстро и практически первый же вариант подошол. При этом хочу отметить профессиональный подход не только в подготовленном варианте дизайна, но и в работе с заказчиком. Хочу особо отметить скорость с которой была сделана работа.
Ответный отзыв
Грамотный, последовательный заказчик. Задание понятно, оплата своевременно. Рад был совместно поработать.