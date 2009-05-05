Полиграфическая верстка, дизайн.

Работаю в области полиграфического дизайна и верстки. Как говорится "с нуля" и "под ключ",

от дизайн-макета до типографии. Опыт - более 12 лет.

Стоимость работы по проекту формируется после ознакомления с постановкой задачи (Техническим Заданием).

Выходные в озвученные сроки не входят (возможны исключения).

Возможны работа по договору, оплата по безналу.

С 2008 года - чистый фриланс. Зарегистрирован как ИП (Россия).

Актуальное портфолио смотрите на сайте.

ICQ: 106631322

Телефон: 8(904)210-38-93

Skype: Eugeny_Volkov_Paradox

Веб-сайт http://vashevremya.ru