sfinx_

Евгений Волков sfinx_

 
47 летРоссия/Воронеж
18 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Полиграфическая верстка, дизайн.

Работаю в области полиграфического дизайна и верстки. Как говорится "с нуля" и "под ключ",

от дизайн-макета до типографии. Опыт - более 12 лет.

Стоимость работы по проекту формируется после ознакомления с постановкой задачи (Техническим Заданием).

Выходные в озвученные сроки не входят (возможны исключения).

Возможны работа по договору, оплата по безналу.

С 2008 года - чистый фриланс. Зарегистрирован как ИП (Россия).

Актуальное портфолио смотрите на сайте.

ICQ: 106631322

Телефон: 8(904)210-38-93

Skype: Eugeny_Volkov_Paradox

Веб-сайт http://vashevremya.ru

Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
sslord
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$20
10 баллов
15 лет назад
Легкое изменение дизайна
Работа выполнена отлично. Действительно приятно работать. При возможности обращусь к этом исполнителю еще раз.
Только положительные впечатления от сотрудничества. Четкая постановка задачи, предоставление необходимых материалов и информации, конструктивный диалог, своевременная оплата. Ну чего еще фрилансеру желать :) Спасибо и удачи, Антон!
Ответный отзыв
delai-delai
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$10
1 балл
15 лет назад
Собрать в векторе фирменный стиль
Делал очень долго, но все же сделал. Если кому нужно срочно - не стоит надеятся что будет сделано быстрее чем за 2-3 дня.
По оплате вопросов нет. К началу работы над проектом не были предоставлены полность все исходные данные.
Ответный отзыв
kassa
Украина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$15
10 баллов
15 лет назад
Авто буклет 3
Рад знакомству с профессионалом. Работа : Великолепно, буклет за 5 часов!! Быстро вносит изменения, пожелания заказчика. Оригинальный подход и профессионально подготовил под печать. Не применено обращусь в следующий раз!!!
Спасибо за сотрудничество. Четко поставленное ТЗ, оперативная связь, разумный подход. Было приятно поработать, Андрей! Удачи!
Ответный отзыв
UliSSS
51 годМолдова
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$5
10 баллов
15 лет назад
Очень маленькая работа в Corel-Drow
Евгений сделал работу очень быстро и практически первый же вариант подошол. При этом хочу отметить профессиональный подход не только в подготовленном варианте дизайна, но и в работе с заказчиком. Хочу особо отметить скорость с которой была сделана работа.
Грамотный, последовательный заказчик. Задание понятно, оплата своевременно. Рад был совместно поработать.
Ответный отзыв