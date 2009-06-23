Собрать в векторе фирменный стиль

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен31 заявка536 просмотров

По готовым растровым эскизам собрать в векторе

- конверт а4

- конверт евро

- папка для бумаг

- визитка

- бланк

- бумага для заметок

Даю векторный логотип, шрифты.

От вас: макеты для типографии (кривые) в *.cdr *.ai + "оригиналы" не переведенные в кривые.

16 лет назад
delai-delai
Альберт 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

sfinx_
48 лет
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад
$10
2 дня
Делал очень долго, но все же сделал. Если кому нужно срочно - не стоит надеятся что будет сделано быстрее чем за 2-3 дня.
По оплате вопросов нет. К началу работы над проектом не были предоставлены полность все исходные данные.

Заявки фрилансеров

sfinx_
48 лет
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад

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