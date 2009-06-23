Есть логотип в кривых, тексты в кривых, бренд бук с детальным описание бланка. Нужно сделать макет для полиграфической печати, аналогично прикрепленному макету конверта. Макет присылаете в акробате, после утверждения клиентом переводим деньги. Готовый макет нужен ...
Собрать в векторе фирменный стиль
По готовым растровым эскизам собрать в векторе
- конверт а4
- конверт евро
- папка для бумаг
- визитка
- бланк
- бумага для заметок
Даю векторный логотип, шрифты.
От вас: макеты для типографии (кривые) в *.cdr *.ai + "оригиналы" не переведенные в кривые.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $7Верстка полиграфии1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Нужно сделать 3 дисконтных карточки. Дизайн один, отличаться будут цветом и процентом скидки. Все подробности в аське. Оплата договорная.Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $250
Внимание: ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ!!!! Требуется дизайн картонной упаковки 1) серия продукции называется vivo. Нужно подобрать красивый шрифт и цвет, чтобы получился какбы логотип линейки продуктов 2) разработать фон, ...Верстка полиграфии34 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $1470
Проводится конкурс на лучший вариант дизайна этикетки для новой упаковки. Кто в пятницу взялся за проект - принимаем работы до 18:00 8.06. Вопросы - только по ...Верстка полиграфии17 заявокЗакрыт16 лет назад
- $5
Нужно отрисовать Контур В Вектор Техническое задание в приложениеВерстка полиграфии1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $40
Необходимо выполнить верстку брошюры ф.А5 для последующего тиражирования методом струйной печати используемой в оборудовании типа "Ризограф", "Дубликатор" и пр. Программное обеспечение выбирается исполнителем по собственному усмотрению, но в обязательном порядке должно соответствовать стандартам и требованиям ...Верстка полиграфии2 исполнителяЗавершен16 лет назад
- $50
Бюджет: до 1000 р. Дизайн: необходимо разработать дизайн для карманного календаря с рекламой турклуба. Стилистика любая, соответствующая тематике. Данные о компании см. на www.club-perexod.ru Тендер для фрилансеров, ТЗ ...Верстка полиграфии32 заявкиЗакрыт16 лет назад
Добрый день. Требуется выполнить дизайн квартального календаря с часами - шапка плюс 3 поля печати – для авиационно-туристического агентства (авиа и ж/д. перевозки). Размер шапки: 380 х 220мм; размер подложки: 380 х 210мм; ...Верстка полиграфии36 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Нужно сделать промо материал для фирмы оказывающей сервисы для дома 1. Реклама на досках объявлений в подъездах 2. Визитки 3. Сделать баннеры для рекламы на сайтахВерстка полиграфии11 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо оперативно сделать макет двусторонней листовки формата А4. Сельхозтематика. Все материалы есть, придумывать почти ничего не нужно. Одна сторона: картинки + логотипы, адреса; вторая - технические характеристики, надерганные с других листовок. ...Верстка полиграфии61 заявкаЗакрыт16 лет назад