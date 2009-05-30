Необходимо оперативно сделать макет двусторонней листовки формата А4. Сельхозтематика. Все материалы есть, придумывать почти ничего не нужно. Одна сторона: картинки + логотипы, адреса; вторая - технические характеристики, надерганные с других листовок. ...
Подгововить промо
Нужно сделать промо материал для фирмы оказывающей сервисы для дома
1. Реклама на досках объявлений в подъездах
2. Визитки
3. Сделать баннеры для рекламы на сайтах
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Верстка полиграфии61 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $50
Нужен дизайн флаера для дайв-центра категории 5 STAR IDC PADI, по обучению подводному плаваниюЗавершен16 лет назад
Доброе время суток! требуется дизайн визитки сфера деятельности: деревообработка (и всем что с этим связано) + строительные услуги ожидаю предложений только здесь, спасибо за ...Завершен16 лет назад
- $50
Необходимо разработать и нарисовать изображение сертефиката. Сертефикат будет выдаваться на сайте http://estandards.ru всем обменным пунктам, которые выкладывают курс по станадарту, про который написано на этом сайте. Необходимо выполнить следующие условия: ...Завершен16 лет назад
- $30
Нужно сделать дизайн картонной этикетки для брэнда молодежных футболок IDOL. Двухсторонний. Цветность и сложность дизайна не ограничена. И дизайн "бирки" с размером в векторе 1 цвет. Под "биркой" подразумевается печатное лого с размером футболки, которое ...Верстка полиграфии22 заявкиЗакрыт16 лет назад
Собственно суть проекта: разработка дизайна для около 10 афиш еженедельно формата А2 для ночного клуба. Рассматриваются предложения только с указанием конкретной стоимости 1 афиши, количество часов необходимых для создания макета. Отписывать только здесь, никаких личек, ...Верстка полиграфии44 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $50
Добрый день.Нужен стильный дизайн флаера для вип мероприятие в клубе. размер дин ланг 9,9*21,0 см .Флаер двух стороний.Приветствуются тёмные цвета (чёрный,тёмнофиолетовый,бардовый,тёмнокрасный,тёмносерый) также могут присутсвовать цвета золотой,серебрянный,белый,жёлтый и т.д.Можете также добовлять свои идеи. На ...Верстка полиграфии51 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $50
Добрый день.Нужен красивый,стильный флаер для открытие вип клуба.Желательно также вариант с флешем.тоесть оживить флаер для сайта,добавить эффекты пириливания лого и т.д.Сроки очень маленькие.Желательно сегодня посмотреть наброски.Флаер дин ланг.9,9*21,0 см.две стороны .Приветствуются тёмные тона.Все подробности и ...Верстка полиграфии4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Вот нашел, то что искал приклепленную картинку нужно разместить - распределить на упаковке... ЕСТЬ ОРИГИНАЛ PDS кто возьмется? Нужен дизайн и упаковка для Кофе. Брэнд ALFIA. ...Верстка полиграфии15 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Нужен красивый,модный дизайн для вип клуба с текстом за 24 часа! Деньги готовы завтра перечислить!Верстка полиграфии52 заявкиЗакрыт16 лет назад