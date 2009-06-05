Изображение сертификата

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен26 заявок415 просмотров

Необходимо разработать и нарисовать изображение сертефиката.

Сертефикат будет выдаваться на сайте http://estandards.ru всем обменным пунктам, которые выкладывают курс по станадарту, про который написано на этом сайте.

Необходимо выполнить следующие условия:

1.Прозрачный фон cертефиката

2.Несколько цветовых решений(самые распространненные цвета, не меньше 5и)

3.Разной формы(cм. приложение)

4.Исходник + шрифты(если будут использоваться) если их нет в станадартном наборе.

Просьба всех исполнителей указывать примерные срок и цены.

16 лет назад
Hi_FireR
Никита 
36 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

smarteg
Антон 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
$40
2 дня
Антон с работой справился, даже раньше намеченного срока. Мне все понравилось. Хороший исполнитель)
Очень рад успешному завершению нашего сотрудничества. Четкие целы - ясные результаты. Надеюсь, в последствии еще встретимся с вами, Никита, на поприще веб-дизайна :)

Заявки фрилансеров

smarteg
Антон 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад

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