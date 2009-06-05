Изображение сертификата

Необходимо разработать и нарисовать изображение сертефиката.

Сертефикат будет выдаваться на сайте http://estandards.ru всем обменным пунктам, которые выкладывают курс по станадарту, про который написано на этом сайте.

Необходимо выполнить следующие условия:

1.Прозрачный фон cертефиката

2.Несколько цветовых решений(самые распространненные цвета, не меньше 5и)

3.Разной формы(cм. приложение)

4.Исходник + шрифты(если будут использоваться) если их нет в станадартном наборе.

Просьба всех исполнителей указывать примерные срок и цены.