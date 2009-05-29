Дизайн Троллов(Приватно для barsuk)

Не советую работать! Первый проект Дмитрия, выполненный мной, он оплатил в полном объеме, и в срок. После работы над этим проектом оплаты не поступило (уточняю по оплате уже больше 4-х месяцев). Оба проекта были срочные (с вечера на завтрашнее утро), и в обоих случаях обещал оплатить утром. Второй проект принял, оплаты нет. Время на мои вопросы и уточнения по оплате потрачено много. Больше удаленно от Киева тратить свое время на выяснение ситуации не собираюсь. Дмитрий, так дела не делаются. У меня, значит, работать над Вашими СРОЧНЫМИ проектами время есть; а у Вас решить вопрос с оплатой времени нет... Работать советую с этим заказчиком только после предоплаты.