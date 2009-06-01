Приватный проект для Roman Revin (Hornett)

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен2 заявки153 просмотра

Необходимо сделать макет на базе имеющегося в формате EPS или TIFF.

Все подробности в ТЗ.

16 лет назад
Kambodzha
50 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Hornett
Роман 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад
$60
1 день
Роман, благодарю за отлично выполненную работу! Продолжаем сотрудничество :)
Положительные эмоции от работы. Виктория умеет сгладить острые углы. С радостью посотрудничаю и впредь.

Заявки фрилансеров

Hornett
Роман 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад